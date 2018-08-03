Детали фото Спортсменка, комсомолка и просто красавица: Кто они - жены слуг украинского народа

2018-08-03 15:09 162

Большинство депутатов ВР свою личную жизнь стараются не афишировать. В комментариях журналистам они, как правило, ограничиваются сухими фразами о том, что их семьи – не предмет публичных дискуссий. Тем не менее, есть немало депутатских жен, которые не просто не скрывают свою деятельность от прессы, но и стремятся к популярности.

Анна Малкина

Жена внефракционного депутата ВРУ Дмитрия Добродомова Анна Малкина имеет ученую степень доктора политических наук. Она преподает в КНУ имени Тараса Шевченка. Также, Малкина известна как политический эксперт, а поэтому является частым гостем эфиров ведущих телеканалов страны.

Ольга Барна

Супруга нардепа Олега Барны Ольга Барна имеет более 26 лет опыта научно-педагогической деятельности. Она же - автор более 20 авторских тренингов по вопросам инноваций в образовании. А в свободное от работы время жена Барны воспитывает двоих сыновей. Ее публичную жизнь нельзя назвать активной, но и от СМИ она явно не скрывается.

Инна Силантьева

Жена Дениса Силантьева - Инна Силантьева известна своей активной общественной деятельностью. Она является соучредителем Школы персонального брендинга, политического пиара и социального имиджа, а также Главой Всеукраинского Женского Движения «ЖІНКИ ЗА ЗМІНИ».

Также, Силантьева известна как основатель совместного с мужем проекта "Клуб детского плавания". За 6 лет действия проекта более 16 тысяч детей по всей стране научились плавать. "HELP SPORT", "Kids for peace" "Ставай чемпионом" - это далеко не полный перечень проектов, характеризующий Силантьеву как активного социального деятеля. В политику при этом, супруга депутата, не стремиться и в скандальных историях замечена не была.

Маричка Падалко

Маричка Падалко - известная украинская телеведущая, супруга народного депутата Егора Соболева. Падалко воспитывает троих детей, активно занимается спортом и знает несколько иностранных языков. Будучи лицом медийным, Маричка всегда активно общается с прессой на любые темы. Также ее смелой можно охарактеризовать как «жену декабриста», так как она всегда и публично поддерживает своего супруга в различных не простых политических ситуациях. К примеру, Маричка на всю страну поздравила Егора Соболева с увольнением с должности главы антикоррупционного комитета. Супруга подчеркнула, что ценит Егора за верность идеалам и принципам.

Анастасия Байбородина

Гражданская жена депутата от РПЛ Сергея Рыбалки Анастасия Байбородина стала известная широкой публике совсем недавно. Но за короткое время девушка уже успела несколько раз опозориться на всю страну, добавив хлопот своему избраннику.

К примеру, все СМИ написали о том, как фотографии Байбородины были размещены на сити-лайтах в центре Нью-Йорка. Такая выходка и «понты», как сказал Олег Ляшко, возмутили лидера Радикальной партии не на шутку. Он даже пригрозил Рыбалке исключением из фракции.

Также, Байбородина не имея на тот момент оконченного высшего образования, стала соавтором одного из законопроектов Рыбалки. За это политика критиковали СМИ и коллеги по партии.

Еще один позор Байбородины «состоялся» совсем недавно. Девушка написала и спела песню своему гражданскому супругу. Композиция под названием «Сережа» рассмешила украинцев. «Новоиспеченную звезду», как стали именовать Настю в социальных сетях, критиковали за «ужасное» исполнение и «примитивный» текст песни.

В сети доступны масса полуобнаженных фотографий Байбородины, что тоже не делает чести ее супругу как народному избранниу. Также в нелепритяном виде Байбородина прошлым летом была запечетлена на яхте у берегов Франции. Тогда она, сам Рыбалка и еще несколько девушек попали в объектив издания «Страна».

похвастаться научной степенью, социальной деятельностью не может. В интервью Байбородина рассказывала, что владеет несколькими языками, однако даже родным украинским языком подружка радикала владеет слабо.

Стоит также припомнить неуверенное интервью Байбородины журналистке Екатерине Осадчей. Тогда жена радикала не смогла четко ответить на вопрос о совеем образовании, запутавшись в том, на какой специальнсти учится.

"Я учусь сейчас на журналиста в институте Тараса Шевченко, но ... я учусь на юриста (улыбается - ред .). Я не хочу "быть по профессии"... я не хочу работать по профессии", - рассказала тогда Байбородина.

Как говорит народная мудрость «мужчину делает женщина». Вот и в нашем коротком обзоре эта истинна, как нам кажется, сполна подтвердилась