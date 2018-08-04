Политика Стало известно, сколько Манафорт официально заработал в Украине

2018-08-04 14:00 186

 

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт официально задекларировал $14 млн, заработанных в Украине с 2010 по 2014 год, согласно документам обвинения.

Как передает Голос Америки, во время работы на правительство Виктора Януковича и его политическую силу он обнародовал доход в $504 тыс. в 2010 году, $3,1 — в 2011, $5,4 — в 2012, $1,9 — в 2013 и около $3 млн — в 2014.

По словам его бухгалтера Филиппа Айлиффа, Манафорт скрывал зарубежные счета. В офисе спецпрокурора Роберта Мюллера подсчитали, что Пол Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах, чтобы «получать и скрывать» свой доход, полученный в качестве политического консультанта в Украине.

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