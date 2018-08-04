Детали Новинский о проверке ГПУ законности предоставления ему гражданства: Очередной пример преследования оппонентов власти

2018-08-04 15:01 183

 

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский отреагировал на обращение Генпрокуратуры к Государственной миграционной службе о его украинском гражданстве, назвав его "очередным примером преследования политических оппонентов власти". "Вышеупомянутое обращение ГПУ - это очередной пример преследования политических оппонентов власти, с которой я полностью расхожусь в вопросах понимания морали и совести", - написал Новинский в Facebook. Он отметил, что Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления ему гражданства, и процитировал официальный ответ службы, в котором сказано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено".

"Товарищам прокурорам советую направить свою энергию на расследование резонансных преступлений, а не на выполнение противозаконных указаний власти. Налицо неэффективное, а, по моему мнению, просто преступное отношение к деньгам украинских налогоплательщиков, благодаря которым существуют правоохранительные органы", - написал Новинский.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверяет получение Новинским украинского гражданства.

Вадим Новинский получил гражданство Украины в мае 2012 года. Указ был издан с формулировкой за выдающиеся заслуги перед Украиной.

 

Источник https://nv.ua/ukraine/politics/novinskij-o-proverke-hpu-zakonnosti-predostavlenija-emu-hrazhdanstva-ocherednoj-primer-presledovanija-opponentov-vlasti-2486564.html

 

 

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