Мир Дональд Трамп написал еще одно письмо Ким Чен Ыну

2018-08-05 10:12 99

В субботу, 4 августа делегация США передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо от Дональда Трампа. Его письменный ответ на послание из Северной Кореи отдали главе МИД КНДР Ри Эн Хо.

Об этом госсекретарь США Майкл Помпео написал в своем Twitter.

"У нас был быстрый и любезный обмен", - написал Помпео.

По данным Reuters, посол США на Филиппинах Сун Ким вручил письмо северокорейскому министру во время форума организации стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), который проходит в эти дни в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп 1 августа получил еще одно письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не рассказала содержание переписки между двумя лидерами, однако подчеркнула, что оно направлено на продолжение дискуссии по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.