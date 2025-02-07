Мир Дональд Трамп отдал приказ в случае повторного покушения на него уничтожить Иран

2025-02-07 13:30

Президент США Дональд Трамп отдал советникам приказ уничтожить Иран в случае его убийства Тегераном. Он подписал указ, призывающий правительство США оказывать максимальное давление на Тегеран. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп подчеркнул: "Если они (иранцы) это сделают, они будут уничтожены. Я оставил инструкции, если они это сделают, они будут уничтожены, ничего не останется".

Федеральные власти годами отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа и других должностных лиц администрации.

Президент подписал директиву, которая восстанавливает жесткую политику Вашингтона по Ирану, планируя свести к нулю экспорт нефти из этой страны, чтобы остановить процесс создания Тегераном ядерного оружия.

Напомним, 13 июля, во время избирательного митинга Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, произошла стрельба, в результате которой Трамп получил незначительное ранение. Стрельца ликвидировал снайпер Секретной службы.
17 июля CNN сообщил, что спецслужбы США получили разведданные о вероятности подготовки в Иране покушения на Трампа, что не связано со стрельбой 13 июля.

Вступив в должность, Трамп подписал указ о возобновлении "максимального давления" на Иран. Стратегия призвана снизить доходы Ирана от экспорта нефти, чтобы помешать Тегерану получить собственное ядерное оружие.

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