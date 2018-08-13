Украина Спасатели озвучили печальную статистику по смертности в водоемах Украины

2018-08-13 15:45 144

Пресс-служба ГосЧС озвучила печальные цифры по смертности на водоемах страны. Так, в течение недели утонул 81 украинец.

Только за минувшее воскресенье на украинских водоемах погибли 15 человек, среди которых двое детей.

В Житомирской области на водоеме в селе Оленичи Овручского района утонули два мальчика 2008 г.р., жители соседнего села Хлопляны. В Одесской области за прошедшие сутки изъяли тела четырех утонувших. Еще двое людей, мужчина 1961 г.р. и девочка 2008 г.р., 12 августа исчезли во время рыбалки. Их поиски начали спасатели.

Также в ведомстве рассказали, как в Хмельницкой области на Днестре сломался и начал тонуть катамаран с 52-летней женщиной и двумя детьми 9 и 11 лет, но спасателям удалось вовремя их спасти.

В общем, с начала года на водоемах страны погибли 874 человека, из которых 88 детей. При этом удалось спасти 593 человек и 110 детей.