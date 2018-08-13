Анджелину Джоли снова забрали в психиатрическую больницу

Известную американскую актрису Анджелину Джоли забрали в психиатрическую клинику в связи с психическим расстройством, сообщает Народная Правда.
По предварительным данным, у знаменитой актрисы снова вернулись навязчивые мысли о проблеме с лишним весом. В результате вес Анжелины снизился до 44 кг, это при росте 170 см.
Стоит отметить, что актриса не собирается останавливать потерю веса.
Известно, что звезда Голливуда проведет в больнице около двух недель
Напомним, что несколько лет назад Джоли уже ложилась в эту же клинику, сотрудники которой помогали ей побороть анорексию.