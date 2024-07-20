Жизнь Фарион умерла в больнице после покушения

2024-07-20 10:30

 

Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.

Источник: Садовый в Telegram, Национальная полиция

Прямая речь: "Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью".

Детали: По его словам, община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил.

"Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти!", - отметил он.

Обновлено. В Национальной полиции подтвердили, что раненая 19 июля во Львове Ирина Фарион умерла в больнице от полученных травм.

"Преступление переквалифицировано на ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" выражает искренние соболезнования родным и близким умершей.

Справочно: Ирина Дмитриевна Фарион (род. 29 апреля 1964, Львов, УССР) - украинский языковед, педагог, ученый, доктор филологических наук, профессор, политик, народный депутат Украины VII созыва (2012-2014)[4], бывшая председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам науки и образования, политический и общественный деятель, публицист, блогер. Член Политсовета ВО "Свобода" (с 2005).

Как пишет ZAXID.NET, на протяжении 2013-2019 годов Ирина Фарион вела основанный ею телепроект "Величие личности" на парламентском канале "Рада". Его целью была популяризация знаний о знаковых фигурах украинской истории, культуры, политики. Всего вышло 160 программ.

Также Фарион была основательницей и автором телевизионного проекта "Ген украинцев" (2019-2023) на львовском телеканале НТА. Кроме того, она вела два YouTube-канала Iryna Farion и Студия Фарион, где вела проекты "ПротиАнглизм", "ПолитОгляд" и "Курсы по культуре украинского языка".

Фарион неоднократно делала скандальные заявления, в частности, о "Пласте", об оккупации и разрушении Мариуполя россиянами и тому подобное.

Напомним:

В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.

Что предшествовало:

  • 12 февраля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
  • Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион.
  • 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
  • Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
  • Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.
  • 29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
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