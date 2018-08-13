Украина Сезонная линька. В Украине запретят ловить раков

2018-08-13 20:00 204

С 20 августа по 30 сентября в Украине будет запрещен вылов раков. Запрет распространится на все водоемы и связан с началом линьки ракообразных. Соответствующий приказ опубликовала пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

"Это (временный запрет на вылов - ред.) связано с тем, что в этот период раки меняют свой хитиновый покров на новый, иными словами линяют. В это время они особенно нуждаются в усиленном питании и поэтому бросаются на любую наживку, что существенно облегчает их вылов. На территории Днепропетровской области во всех водоемах, включая и места их разведения для вылова, ловля этих речных обитателей категорически запрещена с 20 августа по 30 сентября включительно", - рассказал начальник управления Государственного агентства рыбного хозяйства Украины в Днепропетровской области Василий Волков.

Также он сообщил, что в границах самого Днепра больше всего раков водится в районе пригородного села Ямбург, под аэропортом. Также они водятся в окрестностях Днепра на Самаре, Орели и в канале Днепр - Донбасс. Но нигде их количество не позволяет говорит о возможности промышленного лова. Только в качестве вылова рыболовами - любителями. При этом каждый рыболов - любитель может в период разрешенного лова раков выловить их не более 30 штук за одну рыбалку.

"В случае, если в указанный период запрета лова раков будут выявлены браконьеры, нарушающие этот закон, то за каждый экземпляр выловленного рака на него накладывается инспекторами штраф в размере от 25 до 50 гривен в зависимости от размера самого рака. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 85 Кодекса об административных правонарушениях Украины (нарушения правил использования объектов животного мира Украины) - суд накладывает на виновного штраф в размере от 340 до 510 гривен.

Точно такие же штрафные санкции накладываются на человека, выловившего более 30 раков за одну рыбалку в период, когда их лов разрешен", - пояснил Василий Волков. По словам Василия Волкова, основное количество раков, продающихся на городских рынках, поставляются с Кураховского водохранилища Донецкой области и с водоемов Кировоградской области.

"Понятно, что практически все они поставляются без каких-либо товарных накладных и актов ветеринарного и санитарного контроля. Поэтому, покупая таких раков, люди не только потакают браконьерам, но и рискуют получить пищевое отравление, поскольку раки могут быть уже не свежими.

В то же время полиция, благодаря несовершенству законодательной базы, не могут пресекать такую продажу на рынках, ибо не имеют прав на проведение внеплановых проверок торговых точек. Поэтому вся надежда только на нас самих и общественных активистов", - рассказал Василий Волков.

В случае, если в период запрета вылова раков, то есть с 20 августа по 30 сентября, граждане увидят факты их лова или продажи на рынках, они могут сообщить об этом на круглосуточную горячую линию управления Государственного агентства рыбного хозяйства Украины в Днепропетровской области - 096-400-02-50. Заверяю, ни один ваш звонок не останется без внимания и проверки", - подчеркнул Василий Волков.