Детали Альфа Банку запретят работать в Украине, а со Святаша снимут депутатскую неприкосновенность

2018-08-13 21:11 261

Альфа Банку запретят работать в Украине, а со Святаша снимут депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщила общественная организация “Инициативы будущего” на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, петиция к Президенту Украины Петру Порошенко о внесении ПАО “Альфа Банк” и Группы компаний “АИС” в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых были применены персональные специальные экономические и иные запрещающие санкции и снятие с Дмитрия Святаша неприкосновенности собрала необходимые 25 000 голосов.



Также они отметили, что 12.08.2018 г. в порядке ч. 13 ст. 23-1 Закона Украины “Об обращении граждан” указанная петиция уже была передана в Администрацию Президента Украины.



Теперь Гарант обязан рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Дмитрия Святаша, депутата от партии “Возрождение”, по “заказу” которого были осуществлены два жестоких заказных убийства и нападение на ключевого свидетеля по указанному делу. Также Дмитрий Святаш и Группа компаний “АИС”, несмотря на санкции СНБО продолжают торговать автомобилями российского производства. В частности речь идет об автобусах АС – Р4223 “Мрия”, которые по факту являются автобусами ПАЗ-4234 производства ООО “Павловский автобусный завод”. Последний внесен в санкционные списки, что говорит о категорическом запрете осуществления каких-либо закупок у этого завода.



Также ОО “Инициативы будущего” отметили, что именно пророссийский Альфа Банк является спонсором преступной деятельности Дмитрия Святаша и Василия Полякова, поскольку именно этот Банк помог Святашу и Полякову незаконным путем вывести более $ 45 млн. из ПАО Альфа Банк”.