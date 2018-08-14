Мир Обрушение моста в Италии: число жертв превысило 20 человек

2018-08-14 17:15 177

 

В результате обрушения моста в итальянском городе Генуя погибли, по меньшей мере, 22 человека. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры и транспорта страны Эдоардо Рикси, пишет Life.ru.

Местные СМИ, в свою очередь, сообщают, что мост мог упасть после того. как в него попала молния.

В результате обрушения также были повреждены газовые трубы, произошла утечка газа.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в связи с инцидентом созвал кризисную комиссию. Он также подчеркнул, что постоянно следит за ситуацией, связанной с обрушением виадука.

К вечеру на место обрушения должен прибыть премьер-министр страны Джузеппе Конте.

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