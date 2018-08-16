Политика Желающим помешать выборам 2019 года жестко ответят силы Нацгвардии, - Турчинов

2018-08-16 15:46 135

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что попытки сорвать проведение выборов президента и депутатов Верховной Рады будут жестко пресекаться силами Нацгвардии.

"Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление наших граждан! Без преувеличения можно сказать, что наша Национальная гвардия рождена Революцией - Революцией Достоинства. Именно в бурные дни марта 2014 года была создана наша Гвардия, и много добровольцев прямо с Майдана пошли в ее ряды защищать страну. Гвардейцы одними из первых вступили в бой и остановили продвижение российского агрессора на востоке", - сказал секретарь СНБО.

Также Турчинов рассказал, что сегодня сотрудники Нацгвардии имеют современную технику, специальные средства, оружие, и хорошо готовы к эффективному противодействию любым попыткам внутренней дестабилизации.

По словам секретаря СНБО, все спецсредства, которые использует НГУ, сертифицированы и применяются силовыми подразделениями стран НАТО.

Напомним, Национальная гвардия Украины — военное формирование с правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины. Общая численность — до 60 тысяч военнослужащих.

 

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