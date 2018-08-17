Политика Запрет сообщения с Россией рассмотрят Кабмин и СНБО, - Омелян

2018-08-19 13:30 114

 

Омелян отметил, что правительству и СНБО только направили предложения

Предложения по ограничению транспортного сообщения должны одобрить Кабинет министров и Совет национальной безопасности Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что украинцы на территории России находятся под угрозой со стороны российских правоохранительных органов. В связи с этим и предлагается ограничить транспортное сообщение.

"Мининфраструктуры разработан ряд предложений для принятия Кабмином или СНБО. Я надеюсь, что после их рассмотрения и утверждения на государственном уровне мы сможем о них громко заявить", - заявил Омелян.

Он также подчеркнул, что не может рассказать, на какие транспортные сообщения, кроме железнодорожного, распространятся ограничения.

"Мы сейчас только направили предложения. Ждем реакцию. Будем всячески отстаивать, что в Россию ездить нечего", - добавил Омелян.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что запрет транспортного сообщения с Российской Федерацией может затронуть автобусные перевозки.

Кроме того, министр инфраструктуры выразил уверенность, что Украина не понесет ущерба от прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

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