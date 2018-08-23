Политика Папа Римский Франциск пожелал Порошенко найти решение на благо мира

2018-08-23 18:29 171

Папа Римский Франциск поздравил Украину с Днем Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"По случаю Дня Независимости Украины передаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, и гражданам Украины свои искренние поздравления.

Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом", - говорится в поздравлении.

Понтифик пожелал президенту и всем жителям страны Божьего благословения.

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Политика

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