Политика Папа Римский Франциск пожелал Порошенко найти решение на благо мира

2018-08-23 18:29 171

Папа Римский Франциск поздравил Украину с Днем Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"По случаю Дня Независимости Украины передаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, и гражданам Украины свои искренние поздравления.

Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом", - говорится в поздравлении.

Понтифик пожелал президенту и всем жителям страны Божьего благословения.