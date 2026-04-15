Політика Папа Римський Лев XIV відреагував на критику Дональда Трампа

2026-04-15 08:24

Папа Римський Лев XIV у відповідь на критику з боку президента США заявив, що не боїться адміністрації Дональда Трампа і продовжить виступати проти війни. Про це повідомляє Vatican News.



"Я не розглядаю свою функцію як політика, я не політик, і не хочу вступати з ним (Трампом - ред.) у суперечку. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати, як це дехто робить. Я й надалі голосно виступаю проти війни, стараючись сприяти миру, заохочуючи діалог та багатосторонність у стосунках між державами з метою пошуку вирішення проблем", - сказав глава Ватикану.



За словами Папи Римського, сьогодні надто багато людей страждає та гине внаслідок війн, тому хтось мусить підвестися і сказати, що "існує кращий шлях".



"Тому послання, яке Єпископ Риму прагне постійно повторювати, завжди одне й те саме: мир. Я звертаюся до всіх світових лідерів, не лише до нього (Трампа - ред.): спробуймо покласти край війнам і підтримувати мир і примирення", - сказав Папа Лев XIV.



Глава Католицької церкви заявив, що не боїться адміністрації Дональда Трампа.



"Я не боюся адміністрації Трампа. Я й надалі голосно проповідуватиму послання Євангелія, заради якого трудиться Церква. Ми не є політиками, ми не дивимося на зовнішню політику з такої ж перспективи. Але ми віримо в послання Євангелія як будівничі миру", - наголосив Лев XIV.