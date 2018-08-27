Семья Маккейна попросила Дональда Трампа не посещать его похороны

Похороны американского сенатора-республиканца Джона Маккейна состоятся 2 сентября в городе Аннаполис (штат Мэриленд). Церемония прощания с политиком пройдет 1 сентября, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис сенатора.
До похорон гроб с телом Маккейна будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе.
Напомним, большой друг Украины, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с раком мозга.
Семья Маккейна попросила президента США Дональда Трампа не посещать его похороны.