Мир Семья Маккейна попросила Дональда Трампа не посещать его похороны

2018-08-27 10:12 186

Похороны американского сенатора-республиканца Джона Маккейна состоятся 2 сентября в городе Аннаполис (штат Мэриленд). Церемония прощания с политиком пройдет 1 сентября, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис сенатора.

До похорон гроб с телом Маккейна будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе.

Напомним, большой друг Украины, сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с раком мозга.

Семья Маккейна попросила президента США Дональда Трампа не посещать его похороны.

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