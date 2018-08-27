Детали Трамп запретил публиковать на странице Белого дома заявление о смерти Маккейна

2018-08-27 21:01 462

Президент США Дональд Трамп планы Белого дома опубликовать официальное заявление по смерти Джона Маккейна, в котором был высоко оценен героизм и жизнь сенатора.

"Трамп сказал прес-секретарю Белого дома Саре Сандерс и руководителю аппарата Джону Келли, что предпочел бы выступить, не говоря хороших слов о Маккейне", - сообщает The Washington Post.

В результате заявление и вовсе не было выпущено, а Трамп лишь разместил твит о смерти Маккейна.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семьи сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!", - написал Трамп в Twitter.

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Сандерс отказалась комментировать ситуацию. В то же время Марк Коралло, бывший представитель юридической команды Трампа и республиканский стратег, раскритиковал реакцию Трампа на смерть Маккейна.

"Это ужасно. От президента следовало бы ожидать большего, особенно, если идет речь о настоящем американском герое", - подчеркнул он.

Также Трамп не был приглашен на похороны Джона Маккейна. В то же время на похороны приглашены бывшие президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама.