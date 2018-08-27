Детали Стал известен размер оборонного бюджета на 2019 год

2018-08-27 20:04 348

Оборонный бюджет Украины в 2019 году составит около 200 миллиардов гривен. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По словам главы СНБО, согласно прогнозу Кабинета министров, в следующем году ВВП составит 3,9 триллиона гривен, "поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 миллиардов гривен".

"Доходная часть оборонного бюджета должна формироваться исключительно из реальных обоснованных поступлений", - отметил Турчинов.

Среди приоритетных направлений финансирования были определены разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии. Также запланировано усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил ВСУ, реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защиты информации, современное обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет, боеприпасов и тому подобное.

"Одной из приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых структур", - заявил секретарь СНБО и добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета он будет утвержден на заседании СНБО и передан в Кабинет министров.