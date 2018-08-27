Детали Стал известен размер оборонного бюджета на 2019 год

2018-08-27 20:04 348

 

Оборонный бюджет Украины в 2019 году составит около 200 миллиардов гривен. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По словам главы СНБО, согласно прогнозу Кабинета министров, в следующем году ВВП составит 3,9 триллиона гривен, "поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 миллиардов гривен".

"Доходная часть оборонного бюджета должна формироваться исключительно из реальных обоснованных поступлений", - отметил Турчинов.

Среди приоритетных направлений финансирования были определены разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения, артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии. Также запланировано усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил ВСУ, реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защиты информации, современное обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет, боеприпасов и тому подобное.

"Одной из приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых структур", - заявил секретарь СНБО и добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета он будет утвержден на заседании СНБО и передан в Кабинет министров.

Еще по теме

В Минобороны уверяют, что на парад дополнительно денег из бюджета не брали

2018-08-23 15:35 591

Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета США по Крыму и РФ

2018-08-15 21:30 2070

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год

2018-08-14 20:30 669

В Кабмине рассказали о размерах зарплат членов правительства

2018-08-05 13:00 4113

Еще новости в разделе "Детали"

Трамп запретил публиковать на странице Белого дома заявление о смерти Маккейна

2018-08-27 21:01 459

Число электромобилей в странах Евросоюза уже превысило миллион

2018-08-27 20:28 399

Стал известен размер оборонного бюджета на 2019 год

2018-08-27 20:04 348

видео Роскошные авто и мотоциклы чиновников-коррупционеров уничтожили бульдозером

2018-08-27 19:02 612
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Трамп запретил публиковать на странице Белого дома заявление о смерти Маккейна 2018-08-27 21:01 459
Число электромобилей в странах Евросоюза уже превысило миллион 2018-08-27 20:28 399
Стал известен размер оборонного бюджета на 2019 год 2018-08-27 20:04 348
видео Роскошные авто и мотоциклы чиновников-коррупционеров уничтожили бульдозером 2018-08-27 19:02 612

Лента

22:00 Украина и ЕС согласовали условия транша на миллиард евро
21:30 Названо количество часов сна, которое продлевает жизнь
21:01 Трамп запретил публиковать на странице Белого дома заявление о смерти Маккейна
21:00 Коммунальным должникам перекрывают заезд в дом и отрезают свет
20:30 Метро в Киеве 28 августа будет работать по особому графику
20:28 Число электромобилей в странах Евросоюза уже превысило миллион
20:04 Стал известен размер оборонного бюджета на 2019 год
20:00 Синоптики рассказали украинцам, к чему стоит готовиться в последние дни августа
19:30 "Не может быть речи": МИД о денонсации соглашений с РФ по Азову
видео 19:02 Роскошные авто и мотоциклы чиновников-коррупционеров уничтожили бульдозером