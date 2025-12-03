Політика Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2026 рік - ключові показники та зміни

2025-12-03 16:47

Верховна Рада України прийняла в цілому проект Закону про Державний бюджет на 2026 рік (реєстр. №14000). Документ передбачає посилення обороноздатності: значна частина коштів спрямовується на забезпечення армії, модернізацію озброєння та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Як вказали у Раді, Бюджет окреслює ключові макропоказники, орієнтири державної фінансової політики, а також баланс між доходами та видатками. Документ враховує потреби воєнного часу, вимоги економічної стабільності, пріоритети державного управління та зобов’язання України в межах міжнародних програм співпраці.

Раніше Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила про основні зміни, які Комітет пропонуватиме врахувати під час розгляду державного бюджету на 2026 рік у другому читанні. Сьогодні відбулося засідання комітету та має бути голосування в парламентській залі.

Видатки на війну

У проєкті держбюджету-2026 закладено видатки на 4,8 трлн гривень, доходи - 2,8 трлн гривень.

Бюджет підготовлений за сценарієм 2, який передбачає, що війна триватиме увесь 2026 рік. Тому усі зібрані податки (2,8 трлн гривень) підуть на сектор оборони.

Решта видатків (2 трлн гривень) будуть профінансовані за рахунок міжнародної допомоги.

Мінімальна зарплатня

Особливістю бюджету-2026 є те, що уряд вирішив підвищити соціальні стандарти, заморожені у 2026 році.

Згідно з документом, планується встановити з 1 січня 2026 року мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі - 8 647 гривень;

у погодинному розмірі - 52 гривні.

Зараз мінімалка становить 8000 гривень. Вона зросте на 8,1%.

Середня зарплатня

За очікуваннями Мінекономіки, у 2025 році середня зарплата збільшиться на 20,6% до 25 886 гривень. Це зарплата брутто, до вирахування податків.

Кабінет міністрів прогнозує уповільнення зростання заробітних плат українців у 2026 році до 16%.

Згідно з документом, середня зарплата становитиме у 2026 році 30 032 гривні.

Зарплатня вчителів

За даними Мінфіну, на підвищення зарплат у 2026 році буде виділено 41,8 млрд гривень.

Зарплати зростуть у два етапи - з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

У 2025 році середня зарплата вчителів становитиме 16 737 гривень. З 1 січня вони підвищаться до 21707 гривень, з 1 вересня - до 25 037 гривень.

Прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

Прогноз уряду передбачає зростання споживчих цін наступного року на 9,9%. Саме на цю величину пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для осіб які втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2920 гривень. Мінімальна пенсія зараз становить 2361 гривню.

Документом пропонується установити з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3209 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років - 2817 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років - 3512 гривень;

працездатних осіб - 3328 гривень; працездатних осіб,

який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, - на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року;

осіб, які втратили працездатність, - 2595 гривень;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, - 1600 гривень.

Субсидії та пільги

Кабінет міністрів вирішив не змінювати бюджетну суму на житлові субсидії на 2026 рік.

Проєктом пропонується виділити на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 42,321 млрд гривень.

Ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,7 млн домогосподарствам.

Курс долара та євро

У проєкті закладений середній курс гривні до долара на рівні 45,7 грн/долар у 2026 році.

Цей курс є розрахунковим і жодним чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.

Також Кабмін в проєкті бюджету на 2026 рік заклав курс євро: у 2025 році середній курс становитиме 45,8 грн/євро, у 2026 році - 49,4 грн/євро.

Зростання ВВП, інфляція та держборг

Очікується, що реальний ВВП у 2026 році зросте на 2,4%, а номінальний ВВП становитиме 10,309 трлн гривень. Інфляція (грудень до грудня) прогнозується на рівні 9,9%.

Показник відношення державного та гарантованого боргу до ВВП сягне 106% ВВП.

Уряд прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2026 році за рахунок міжнародної допомоги на 44 млрд доларів. Джерела для 18 млрд доларів з них поки не визначені.

Тривалість та вплив війни

Міністерство фінансів України оцінило вплив війни на державні компанії та бюджет. Представлено базовий, альтернативний та негативний сценарії.

Очікується, що 11 з 12 державних компаній залишатимуться прибутковими у всіх сценаріях.