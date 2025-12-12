Політика Конгрес США схвалив виділення на підтримку України 400 мільйонів доларів

2025-12-12 14:39

Нижня палата Конгресу США схвалила законопроєкт про виділення коштів на національну оборону у 2026 фінансовому році, передбачивши військовий бюджет у розмірі 900 мільярдів доларів, з яких 400 мільйонів доларів спрямовано на підтримку України, повідомляє Укрінформ.



Законопроєкт підтримали 312 конгресменів, 112 висловилися проти.



Однак документ ще має пройти розгляд у Сенаті. Очікується, що верхня палата Конгресу проведе голосування наступного тижня.



Законопроєкт також передбачає покращення умов життя для американських військових і членів їхніх сімей.



Окремо заплановане фінансування для підтримки оборони України в розмірі 400 мільйонів доларів. Ці кошти передбачені для реалізації Ініціативи сприяння безпеці України, яка забезпечує підсилення Збройних сил щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності, сприяє інституційній трансформації та просуванню політичних і військових стратегій США.



Також у документі зазначено підтримку союзників США по НАТО, розвиток програми "Безпека Балтії" та заборону міністру оборони скорочувати американський військовий контингент у Європі до рівня менше 76 тисяч військових.



Задля офіційного набуття законом чинності його мають ухвалити обидві палати Конгресу США, після чого - підписати президент.