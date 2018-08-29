Спорт Футболисты сборной Германии на ЧМ-2018 курили сигареты и кальян

2018-08-29 21:30 180

 

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер брал с собой кальян на чемпионат мира-2018.

По информации Bild, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев позволял своим подопечным на Мундиале 2018 курить сигареты.

Также стало известно, что один из футболистов немецкой команды Антонио Рюдигер брал с собой на чемпионат мира кальян. По информации издания, защитник является фанатом кальяна и регулярно использовал его во время ЧС.

Стоит отметить, что Лев позволяет игрокам курить одну-две сигареты в день во время сборов.

Судя по всему, к Рюдигеру не будут применяться какие-либо санкции.

Напомним, что на ЧМ-2018 Германия впервые за 80 лет не смогла преодолеть групповой этап, заняв четвертое место в квартете F.

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