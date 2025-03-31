Спорт После громкого дебюта на тренерском поприще Филипе Луис отказался возглавить сборную Бразилии

2025-03-31 11:33

Экс-футболист сборной Бразилии Филипе Луис, ныне тренирующий Фламенгу, высказался о возможности возглавить национальную команду.

По словам Луиса, он полностью сконцентрирован на работе в стане «красно-черных» и не готов рассматривать вариант с переходом на тренерский мостик «селесао».

"У меня контракт с Фламенгу. Единственное, о чем я думаю - это Копа Либертадорес. Моя неделя была сконцентрирована на Интернасьонале. Я учился, анализировал, тренировал", - сказал Филипе.

Также молодой специалист выразил соболезнования Доривалу Жуниору в связи с его отставкой.

"Я смотрел матч сборной. Мне было очень жаль Дориваля, который является замечательным другом, я его очень уважаю, он мне очень помог. Я желаю ему удачи и надеюсь, что вскоре мы снова встретимся на поле", - цитирует наставниа Фламенгу Diario Ole.

Напомним, Луис дебютировал в роли главного тренера команды Фламенгу в прошлом сезоне и сразу же выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Бразилии, а также чемпионат штата Кариока.