Спорт После громкого дебюта на тренерском поприще Филипе Луис отказался возглавить сборную Бразилии

2025-03-31 11:33

Экс-футболист сборной Бразилии Филипе Луис, ныне тренирующий Фламенгу, высказался о возможности возглавить национальную команду.

По словам Луиса, он полностью сконцентрирован на работе в стане «красно-черных» и не готов рассматривать вариант с переходом на тренерский мостик «селесао».

"У меня контракт с Фламенгу. Единственное, о чем я думаю - это Копа Либертадорес. Моя неделя была сконцентрирована на Интернасьонале. Я учился, анализировал, тренировал", - сказал Филипе.

Также молодой специалист выразил соболезнования Доривалу Жуниору в связи с его отставкой.

"Я смотрел матч сборной. Мне было очень жаль Дориваля, который является замечательным другом, я его очень уважаю, он мне очень помог. Я желаю ему удачи и надеюсь, что вскоре мы снова встретимся на поле", - цитирует наставниа Фламенгу Diario Ole.

Напомним, Луис дебютировал в роли главного тренера команды Фламенгу в прошлом сезоне и сразу же выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Бразилии, а также чемпионат штата Кариока.

subscriber subscriber

Еще по теме

Главным тренером дортмундской Боруссии стал 53-летний Нико Ковач

2025-01-31 09:29

Милан официально подтвердил увольнение экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеку

2025-01-04 10:31

Мы знаем, как против них играть: тренер сборной Бельгии – об Украине в плей-офф Лиги наций

2024-11-23 14:30

Экс-форвард Артем Милевский заговорил о начале тренерской карьеры

2024-10-11 11:32

Еще новости в разделе "Спорт"

После громкого дебюта на тренерском поприще Филипе Луис отказался возглавить сборную Бразилии

2025-03-31 11:33

Защитник сборной Украины выбыл минимум до конца сезона из-за серьезной травмы колена

2025-03-26 09:35

В первом матче плей-офф Лиги наций в состав сборной Украины не попали Артем Довбик и Валерий Бондарь

2025-03-20 13:35

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик заявил о намерении забрать пояс IBF у Даниэля Дюбуа

2025-03-19 13:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

После громкого дебюта на тренерском поприще Филипе Луис отказался возглавить сборную Бразилии 2025-03-31 11:33
Защитник сборной Украины выбыл минимум до конца сезона из-за серьезной травмы колена 2025-03-26 09:35
В первом матче плей-офф Лиги наций в состав сборной Украины не попали Артем Довбик и Валерий Бондарь 2025-03-20 13:35
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик заявил о намерении забрать пояс IBF у Даниэля Дюбуа 2025-03-19 13:34