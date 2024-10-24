Политика Кроме США и Германии есть другие страны НАТО, которые против приглашения Украины, - Politico

2024-10-24 22:15

 

Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Украины о приглашении к вступлению в НАТО, но не исключают этого в целом. Но есть и другие страны Альянса, которые против.

Об этом пишет Politico

Как отмечает издание, ключевые члены блока НАТО и далее обеспокоены тем, что могут быть втянуты в войну с Россией. Кроме того, против также Венгрия и Словакия, их правительства в целом занимают прокремлевскую позицию. Издание указывает, что есть также другие страны, которые не стремятся быстро реагировать на просьбы Киева.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за спинами США и Германии. Они не хотят", - сказал изданию один из чиновников НАТО. Второй чиновник отметил, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только она приблизится к материализации", они начнут выступать против нее более публично.

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