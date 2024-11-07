Политика В Германии распалась правительственная коалиция

2024-11-07 21:37



Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера - входящего в коалицию лидера Свободной демократической партии. Без ВДП у коалиции не будет большинства в Бундестаге.

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера в нежелании сотрудничать и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил Spiegel со ссылкой на источники в коалиции.

Отмечается, что Шольц заявил об изменениях в правительстве после завершения очередного раунда встречи в ведомстве канцлера вечером 6 ноября.



Во время встречи главы трех партий коалиции - свободных демократов, Социал-демократической партии Шольца и Партии зеленых вицеканцлера Роберта Габека - провели кризисный разговор, где более двух с половиной часов обсуждали пути выхода из кризиса. В частности, речь шла о том, как закрыть миллиардную дыру в бюджете на 2025 год и вернуть к норме германскую экономику.



Как пишет СМИ, Линднер на заседании коалиционного комитета предложил провести досрочные выборы в начале 2025 года. При этом он соглашался на принятие дополнительного бюджета на 2024 год и обещал остаться в составе переходного правительства до проведения выборов и формирования нового правительства. Но Шольц отверг это предложение.



Во время пресс-конференции Шольц объяснил, что Линднер "слишком часто злоупотреблял его доверием" и интересовался лишь протекционизмом и выживанием собственной партии. Он добавил, что немецкие компании нуждаются в немедленной поддержке, и "каждый, кто отказывает им в этом, действует безответственно".



"Такой эгоизм непонятен", - подчеркнул Шольц.



Немецкий канцлер добавил, что, учитывая ситуацию, инициирует голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года.



Министр финансов и лидер "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер в свою очередь обвинил канцлера Шольца в недоговороспособности и нежелании искать компромиссы, а также в сознательном развале правящей коалиции.



"Свободные демократы и дальше готовы ответственность за эту страну. И мы будем бороться за то же в другом правительстве в следующем году", - сказал он.



Поскольку без голосов Свободной демократической партии у правительства Шольца нет большинства, провал вотума доверия откроет путь к досрочным выборам в Бундестаг в марте 2025-го.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели срочный телефонный разговор, во время которого они скоординировали позиции по результатам выборов президента в США, на которых фактически победил Дональд Трамп.



Энергетическая компания Uniper перечислила в бюджет Германии 530 млн евро в рамках спора с российским Газпромом о возмещении ущерба за недополученный газ.