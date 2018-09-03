Политика Парубий рассказал о перспективах закона об "особом статусе Донбасса"

2018-09-03 19:30 129

 

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что нардепы возможно попытаются формально продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, но пока об этом не говорили.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник.

По его словам, в прошлом году вокруг этого закона было много дебатов.

"Напомню вам, потому что год прошел, отмечали, что пролонгация закона не будет иметь каких-либо изменений, но позволит международному сообществу продолжить санкции. Тогда многие говорили, что это неправда, что это предательство, это антиукраинской сценарий", - рассказал Парубий.

"Но прошел год и мы можем полностью подтвердить, что эти прогнозы не сбылись, а формальная пролонгация позволила сохранить международные санкции против России и, возможно, эта логика будет обсуждаться и сейчас, этой осенью, когда будет стоять вопрос в повестке дня", - отметил он.

Спикер парламента добавил, что у него еще не было предметной дискуссии по этому вопросу с председателями фракций.

По его мнению, это будет жесткий и непростой разговор, но говорить о ее результатах еще рано.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщал, что решение парламента о сроке действия закона "об особом статусе Донбасса" во многом будет зависеть от позиции международных партнеров.

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был потерять силу 18 октября 2017 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в частности представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

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