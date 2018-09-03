Детали Кроме Саакашвили, Гриценко побил горшки и с Наливайченко

2018-09-03 16:58 177

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко разругался с экс-главой СБУ, лидером партии «Справедливость» Валентином Наливайченко. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам бывшего министра обороны, Наливайченко организовал против него провокацию с вручением символического «гарбуза».

«В аэропорту Днепра во время встречи с нашими партийцами подошло трое в черном, титушкуватои внешности, с «гарбузом»: «Хотим вручить Вам, за госпиталь». Спросил, что они знают обо мне? Ничего, им не интересно. О каком госпитале идет речь? При каком из министров, после меня, придумали с ним аферу? Не знают, неинтересно. Когда и кем я работал в правительстве? Неинтересно. Почему «гарбуз»? Слова «гарбуз» не понимают: мы принесли не «гарбуз» - кабак. Кто попросил передать? Пожимают плечами. Посоветовал им передать тот «гарбуз» Порошенко - и поехал работать. Рядом в машину садился Наливайченко, тоже прилетел в Днепр. Тыква и Наливайченко просто совпадение», - написал Анатолий Гриценко.

Скорее всего, активисты имели в виду Днепропетровский военный госпиталь. В 2007 году министр Гриценко продал его частной структуре, и в дальнейшем помещение было заложено российскому банку ВТБ. Таким образом, на сегодняшний день госпиталь, в котором лечат украинских военных, принадлежит стране-агрессору.

Кроме того, Гриценко похвастался в даче показаний против Наливайченко и пообещал ему вскоре суд. Однако, о чем свидетельствовал политик в прокуратуре, он не признался. Впрочем, ранее Анатолий Гриценко уже обвинял Валентина Наливайченко вместе с экс-и.о. президента Украины, секретарем СНБО Александром Турчиновым в сдаче Крыма. Тогда Анатолий Гриценко угрожал политикам тюрьмой.

«(Чтобы отстоять Крым в 2014 году) не оружия не хватило, а политической воли. Простыми словами, по-мужски, яиц не хватило», - отмечал политик.

Напомним, что ранее Анатолий Гриценко резко высказался в сторону бывшего Президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Он посоветовал грузинскому политику «слушать не только себя» и отметил, что Саакашвили «не чувствует страну».

По мнению политика, такие личности, как бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили не нужны нашей стране.

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