Политика ЦИК подсчитал 18, 5 миллионов голосов избирателей - Порошенко быстро теряет голоса

2019-04-02 11:43 342

Центризбирк сообщил, что по состоянию на данное время  уже подсчитано 18 млн 462 тысячи 526 голосов избирателей. Обработаны более 98% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как и ранее, с большим отрывом лидирует Владимир Зеленский. Его поддержали 30,26% избирателей. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,92% избирателей.

ЦИК ОГЛАСИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

Юлия Тимошенко набрала всего 13,38% и не выходит во второй тур. За Юрия Бойко проголосовали 11,67%, Анатолия Гриценко поддержали – 6,92%, Игоря Смешко – 6,03%, Олега Ляшко – 5,47%, Александра Вилкула – 4,16%, Руслана Кошулинского – 1,62%.

Все остальные кандидаты сумели набрать менее одного процента голосов избирателей каждый. 

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