Политика документ Заговор или глупость? В Минских протоколах РФ значится не агрессором, а гарантом мира на Донбассе

2020-03-13 13:45 294
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Стала известна другая сторона правды про минские протоколы. Как оказалось, внешнюю военную агрессию со стороны России против Украины протокольно / процедурно еще в 2015-м фактически свели к формуклировке «внутренний конфликт в Украине».

Об этом сообщает на своем Фб Анатолий Гриценко, приводя в подтверждение своих слов документы, подписанные на переговорах в Минске.

По мнению Гриценко, суть документов сводится к трем основным пунктам:

Первое - Украина (власть, точнее) согласилась окончательно признать ОРДЛО полноценным субъектом: теперь договоренности фиксируются и адресуются к исполнению только двум субъектам - Украина и ОРДЛО.

Второе - создается новый орган, Консультативный совет, в нем по 10 человек от Украины и, опять же, от ОРДЛО.

Третье - Россия не берет на себя никаких обязательств по выполнению условленного, она присутствует в статусе только некоего наблюдателя-гаранта, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Примечательно, что Россию не признали агрессором, а зафиксировали только гарантом мира еще при президенте Порошенко, при заключении договоренностей в Минске-2 (12.02.2015). Нынешними же договоренностям ту ложную и несправедливую для Украины политическую формулировку переведут на рабочий уровень, на уровень исполнения. 

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