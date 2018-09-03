Политика Королева подала иск в Европейский суд из-за запрета въезда в Украину

2018-09-03 21:00 243

Российская певица подала иск в Европейский суд по правам человека в связи с запретом въезда в Украину.

Певица Наташа Королева заявила, что подала иск в Европейский суд по правам человека в связи с запретом въезда в Украину. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам певицы, у нее пока нет информации о том, началось ли рассмотрение иска. Королева отметила, что она "без вины репрессированый человек" и обвинения в ее адрес не соответствуют действительности.

Напомним, Служба безопасности Украины в 2016 году запретила Королевой (Порывай), которая родилась в Киеве, въезд в страну на пять лет. Такое решение СБУ приняла в ответ на депутатское обращение Оксаны Корчинской. При этом в 2017 году Королевой разрешили приехать в страну на похороны бабушки. В СБУ отметили, что это решение было временным и действовало только на время траурных мероприятий.