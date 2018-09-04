Политика Стало известно, зачем в Киев на три дня прилетает глава МИД Норвегии

2018-09-04 14:16 156

Сегодня в Украину с трехдневным рабочим визитом прилетает министр иностранных дел Королевства Норвегия Ине Сёрейде.

Как Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД, цель визита главы внешнеполитического ведомства Норвегии - дальнейшее развитие украинско-норвежского сотрудничества в полном соответствии с отношениями уровня межгосударственного партнерства.

В рамках визита запланировано проведение переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Норвегии.

Особое внимание во время переговоров будет уделяться развитию политического диалога, укреплению позитивной динамики торгово-экономических отношений, привлечению норвежских инвестиций, а также эффективной реализации проектов помощи правительства Норвегии в осуществлении реформ в Украине.

Кроме этого, министры уделят внимание углублению взаимодействия с целью противодействия угрозам в Европе, в том числе будут обсуждаться пути урегулирования ситуации на Донбассе.