Стало известно, зачем в Киев на три дня прилетает глава МИД Норвегии

Сегодня в Украину с трехдневным рабочим визитом прилетает министр иностранных дел Королевства Норвегия Ине Сёрейде.
Как Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД, цель визита главы внешнеполитического ведомства Норвегии - дальнейшее развитие украинско-норвежского сотрудничества в полном соответствии с отношениями уровня межгосударственного партнерства.
В рамках визита запланировано проведение переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Норвегии.
Особое внимание во время переговоров будет уделяться развитию политического диалога, укреплению позитивной динамики торгово-экономических отношений, привлечению норвежских инвестиций, а также эффективной реализации проектов помощи правительства Норвегии в осуществлении реформ в Украине.
Кроме этого, министры уделят внимание углублению взаимодействия с целью противодействия угрозам в Европе, в том числе будут обсуждаться пути урегулирования ситуации на Донбассе.