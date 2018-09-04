Детали Сенсации от радикала Рыбалки – в украинской Кириловке выросли пальмы и горы

2018-09-04 11:23 186

Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка поделился со своими подписчиками в facebook впечатлениями от отдыха в Кириловке (поселок в Запорожской обл, - ред.)

"Этим летом по несколько дней отдыхал в разных местах. Больше всего поразила наша Кирилловка, что на Азовском море.

16 лет там не бывал. И был поражен. Все как было, почти так и осталось. Красивая природа. Но позорная инфраструктура. Шашлык только вечером и только по специальному заказу. Цены абсолютно не соответствуют уровню сервиса", - написал он.

Вместе с этим, фотографии и видео летнего отпуска, опубликованные радикалом ранее в facebook, вводят в ступор. Ведь на них запечатлен Рыбалка на фоне гор и пальм. Фотографий самой Кириловки, об отдыхе в которой вещает нардеп, - никаких нет.

Вероятно, что подобными дешевыми трюками и враньём, радикал пытается косить под "простого смертного украинца", чем, на самом деле больше дискредитирует себя.

Напомним, Рыбалка был пойман на вранье не единожды. Так, ранее для пиара своей якобы благотворительной деятельности Рыбалка вещал о том, что является активным участником волонтерского движения "Надія". Центр оказывает поддержку жителям неподконтрольной Украине территории, а также детским домам и центрам, оказавшимся в оккупации. Но ни официальная страница данной общественной организации в Интернете, ни ее же профиль с социальной сети "Фейсбук" не упоминают о помощи нардепа Рыбалки украинским военным на Донбассе.

Также, Рыбалку поймали на лжи о медреформе: вопреки обещаниям народного депутата, законопроект о медицинской реформе так и не был переголосован.

Более того, данные из электронной декларации радикала свидетельствуют о том, что нардеп вообще брезгует отечественной медициной - в прошлом году Рыбалка потратил более 80 тыс. грн на лечение в Австрии.

Враньем промышляет даже бизнес радикала – на снэках производства компании "Снэк Экспорт"., которая принадлежит отцу нардепа - Виктору Рыбалке, указаны ложные данные о товаре. За то, что вписывала в состав своих сухариков соусы и сыры (которых там нет и не было), компания семьи радикала была оштрафована АМКУ почти на 70 тыс. грн.