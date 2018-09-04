Украина ВАЖНО! В Украине заработал единый электронный реестр медосмотров

2018-09-04 20:00 213

 

Во вторник, 4 сентября, в Украине заработал единый электронный реестр медицинских осмотров, с помощью которого будет осуществляться проверка подлинности справок и санитарных книжек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения

По данным источника, с сентября 2018 года данные будут автоматически отображаться в единой электронной системе сразу после каждого конкретного медосмотра в учреждениях здравоохранения.

Стоит отметить, что профмедосмотр является обязательным условием для приема на работу водителей, воспитателей, учителей, преподавателей, работников общественного питания, торговли. Также медосмотры должны проходить студенты и люди, которые получают разрешение на владение оружием.

Кроме этого, со временем единый реестр медицинских осмотров будет интегрирован в систему Электронное здоровье. Уже сейчас работает мобильное приложение. Медицинские осмотры, с помощью которого контролирующие органы могут проверить подлинность конкретного медосмотра.

Справку-дубликат о пройденном медосмотр каждый украинец сможет получить бесплатно.

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