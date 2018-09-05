Спорт фото В украинской сборной по футболу появилась новая форма с лозунгом "Слава Украине"

2018-09-05 20:30 204

 

Федерация футбола Украины представила новую форму национальной сборной страны. Помимо традиционных желтых и синих комплектов, у украинских футболистов появился третий вариант формы — белый с золотыми надписями. Над фамилиями футболистов размещен лозунг "Слава Украине". Об этом сообщает "Укринформ".

Нововведение уже раскритиковали в Российском футбольном союзе. Как заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" член исполкома ведомства Игорь Лебедев, подобные надписи на форме правилами не предусмотрены.

"Есть вполне определенный набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилии игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено", — сказал он. Представитель РФС отметил, что это нарушение должны рассмотреть соответствующие комитеты ФИФА или УЕФА.

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