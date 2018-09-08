Политика Катастрофа в Крыму: Украина пошла на решительный шаг

2018-09-09 13:00 702

Министерство иностранных дел Украины собирает информацию и доказательства относительно выбросов отравляющих веществ на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске.

Спикер МИД Марьяна Беца в комментарии "5 каналу" заявила, что после получения результатов всех экспертиз документы будут направлены в Организацию по запрещению химического оружия.

"Мы конечно осуждаем все эти действия и нам нужно для передачи в Организацию по запрещению химического оружия полный пакет документов. Мы собираем у всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нам нужна экспертная оценка наших ведомств, и как только мы получим их, я думаю, это будет в ближайшее время, мы сразу передадим это в Организацию по запрещению химического оружия", - сказала она.

По состоянию на 16:00 пятницы, 7 сентября, в медицинские учреждения Чаплинского и Каланчакского районов обратилось 23 человека, из них 10 детей.