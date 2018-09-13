Детали Эксперт: Заявление Левочкина и Рабиновича об объединении явный фальстарт

2018-09-13 18:32 213

«Партии «Оппозиционный блок» и «За життя» заявили о готовности к переговорам об объединении. При этом, некоторые наблюдатели обратили внимание на не совсем обычный сценарий объединения», об этом в своем блоге на сайте Корреспондент пишет политолог Андрей Золотарев.

Политолог отмечает, что вместо традиционной в подобных случаях совместной пресс-конференции или хотя бы общего заявления для СМИ, состоялся обмен примирительными репликами через соцсети со стороны недавних ключевых антагонистов – Рабиновича и Левочкина, причем Рабинович взял инициативу на себя, а «Оппоблоку» (точнее, одной из его частей) досталась роль согласившегося с предложением.

«С одной стороны, данное событие можно назвать вполне логичным и закономерным, поскольку идея объединения оппозиционных сил давно обсуждалась в СМИ. Да и социология давно фиксирует наличие запроса на объединение сил, претендующих на представительство юго-востока, прежде всего промышленных регионов. Но, политическая практика не раз демонстрировала то, что такого рода процессы дело тонкое и деликатное. В избирательных кампаниях не бывает механического сложения рейтингов политиков. Если консолидация происходит только на уровне деклараций и заявлений, но не закреплена на уровне идеологии и организационно, не будет и синергии ресурсов», уверен эксперт.

По мнению Золотарева, обращает на себя внимание, что та часть Оппоблока, которая ориентирована на Рината Ахметова, по факту на сегодня крайне осторожно прокомментировала задекларированное объединение. Вадим Новинский в комментарии изданию «Левый берег», об идущих процессах сказал в самых общих выражениях: «Такие консультации продолжаются уже два месяца». При этом он отметил, что партии пока не обсуждают возможный общий партийный список или возможного единого кандидата на президентских выборах. По его словам, чтобы консультации «обрели конечную форму, необходимо созывать съезд партии, чтобы он принял соответствующие решения».

В общем, считает политолог, пока все это выглядит как явный фальстарт, и попытка выдать желаемое за действительное. Остаётся открытым вопрос, что это персональная борьба за место под солнцем отдельных политиков или же реальный процесс консолидации?

«Аналогия с печально известной «Каневской четверкой» более чем очевидная. В далёком уже 1999 году объединение оппозиции по идее могло деклассировать Кучму. И история тоже стала откровенным фальстартом, а на выходе получился известный сюжет «лебедь, рак и щука», где каждый потянул в свою сторону, по итогу проиграв общее дело оппозиции. Мораль проста festina llente-торопись не спеша особенно в такие переломные для страны моменты», подытожил эксперт.