Політика Збройні сили США доповіли про повну блокаду морської торгівлі країн з Іраном

2026-04-17 09:29

Збройні сили США повністю зупинили морську торгівлю з Іраном. Про це заявив голова Центрального командування США адмірал Бред Купер, передає Reuters.



За його словами, американські війська повністю зупинили морську торгівлю з Іраном, яка "забезпечує 90% іранської економіки".



"Менш ніж за 36 годин після введення блокади американські війська повністю зупинили морську торгівлю з Іраном", - заявив Купер.



Раніше американські військові повідомили, що з початку блокади 13 квітня перехопили вісім нафтових танкерів, пов'язаних з Іраном.



Нагадаємо, США та Іран активно обговорюють проведення нового раунду переговорів щодо завершення війни. Зустріч може 16 квітня в Ісламабаді або у Женеві.