Політика Збройні сили США доповіли про повну блокаду морської торгівлі країн з Іраном

2026-04-17 09:29

Збройні сили США повністю зупинили морську торгівлю з Іраном. Про це заявив голова Центрального командування США адмірал Бред Купер, передає Reuters.

За його словами, американські війська повністю зупинили морську торгівлю з Іраном, яка "забезпечує 90% іранської економіки".

"Менш ніж за 36 годин після введення блокади американські війська повністю зупинили морську торгівлю з Іраном", - заявив Купер.

Раніше американські військові повідомили, що з початку блокади 13 квітня перехопили вісім нафтових танкерів, пов'язаних з Іраном.

Нагадаємо, США та Іран активно обговорюють проведення нового раунду переговорів щодо завершення війни. Зустріч може 16 квітня в Ісламабаді або у Женеві.

Джей Ді Венс публічно похизувався тим, що США припинили фінансування війни в Україні

2026-04-16 10:30

В ЄС розробляють план захисту за допомогою існуючих військових структур НАТО у разі виходу США з альянсу

2026-04-15 16:45

Іран відмовився на вимогу США більше не розробляти ядерну програму

2026-04-13 09:32

Представники Європейського Союзу відреагували на угоду про припинення вогню між США та Іраном

2026-04-08 16:43

Вже цього року українців мобілізаційного віку можуть депортувати з країн ЄС

2026-04-17 16:46

Влада Канади підтримала проєкт запровадження безвізового режиму для українців

2026-04-16 16:44

