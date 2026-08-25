ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський заявив, що тотальної блокади Чорного моря наразі немає

2026-08-25 09:33

Тотальної блокади Чорного моря наразі немає. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту коаліції охочих у Києві, повідомив Укрінформ.

"Сьогодні немає тотального блокування, є спроба тотального блокування, але по три-чотири кораблі на день заходить і виходить з Великої Одеси. Незважаючи на те, що вони б'ють по портовій інфраструктурі", – заявив він.

Президент поінформував, що зараз розглядається кілька варіантів розблокування Чорного моря."

Кілька країн будуть над цим працювати. Це і перемовний процес, перемовний трек буде з "рускімі" і також це захист у форматі посилення ППО зернового коридору", – додав глава держави.

Раніше Україна запропонувала рашистам встановити перемир'я у Чорному морі, але та його відкинула. Ініціатива з'явилася на тлі попереджень про те, що атаки на судна та портову інфраструктуру становлять серйозну загрозу для світового постачання продовольства.

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