Володимир Зеленський заявив, що тотальної блокади Чорного моря наразі немає

Тотальної блокади Чорного моря наразі немає. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту коаліції охочих у Києві, повідомив Укрінформ.
"Сьогодні немає тотального блокування, є спроба тотального блокування, але по три-чотири кораблі на день заходить і виходить з Великої Одеси. Незважаючи на те, що вони б'ють по портовій інфраструктурі", – заявив він.
Президент поінформував, що зараз розглядається кілька варіантів розблокування Чорного моря."
Кілька країн будуть над цим працювати. Це і перемовний процес, перемовний трек буде з "рускімі" і також це захист у форматі посилення ППО зернового коридору", – додав глава держави.
Раніше Україна запропонувала рашистам встановити перемир'я у Чорному морі, але та його відкинула. Ініціатива з'явилася на тлі попереджень про те, що атаки на судна та портову інфраструктуру становлять серйозну загрозу для світового постачання продовольства.