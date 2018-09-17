В Раде начали расследование хищений в армии

Следственная комиссия представит выводы 6 декабря. По данным нардепов, с 2005 по 2014 годы по заниженным ценам распродали техники на 3,2 млрд грн.
Заработала временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию хищений в Вооруженных силах вследствие распродажи техники украинской армии в период с 2004 по 2017 годы. Об этом в понедельник, 17 сентября, заявил председатель комиссии, нардеп Иван Винник, передает 112 Украина.
По его словам, отчет по расследованию будет обнародован 6 декабря.
"Министров обороны, которые разрушали систему военных командований, военного управления, питания, материального обеспечения, которые распродавали технику и вооружение за копейки, сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов, – это та армия, которая была одной из мощнейших в Европе, которая была полностью разрушена, ограблена по состоянию на 2014 год... Именно эти вопросы будет исследовать комиссия", – сказал Винник.
Он отметил, что в комиссии представлены все политические силы и группы парламента.
В свою очередь, нардеп Александр Бригинец опубликовал в Facebook выводы комиссии о распродаже военной техники с 2005 по 2014 годы.
Так, с 2005 по 2014 годы было шесть министров обороны, во времена руководства которых ведомством были распроданы сотни единиц военной техники.
При Анатолии Гриценко (2005-2007), как говорится в выводах комиссии, продано военного имущества на 1,31 млрд грн:
танки – 200;
БМП/БТР – 145;
вертолеты – 14;
самолеты, БПЛ, планеры – 8.
При Юрии Еханурове (2007-2009) продано на 504,3 млн грн:
танки – 27;
БТР/БМП – 167;
вертолеты – 57;
самолеты, БПЛ, планеры – 67.
При Валерии Иващенко (2009-2010) продано на 253,8 млн грн:
танки – 128;
БТР/БМП – 72;
вертолеты – 16;
самолеты, БПЛ, планеры – 33.
При Михаиле Ежеле (2010-2012) продало на 604,7 млн грн:
танки – 340;
БМП/БТР – 191;
вертолеты – 51;
самолеты, БПЛ, планеры – 31.
При Дмитрии Саламатине (2012) продано на 250,95 млн грн:
танков – 86;
БМП/БТР – 89;
вертолеты – 85;
самолеты, БПЛ, планеры – 36.
При Павле Лебедеве (2012-2014) продано на 217,4 млн грн:
танков – 51;
БМП/БТР – 50;
вертолеты – 9;
самолеты, БПЛ, планеры – 27.
В целом, менее чем за 10 лет было распродано техники по очень заниженным ценам на 3,2 млрд грн, пишет нардеп.
Ранее в Генштабе сообщили, что с 2014 года в армию поставили около полтысячи танков.
Отметим, в 2019 году на оборонный сектор планируется выделить рекордные 210 миллиардов гривен.