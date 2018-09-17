Политика В Раде начали расследование хищений в армии

2018-09-17 22:00 291

 

Следственная комиссия представит выводы 6 декабря. По данным нардепов, с 2005 по 2014 годы по заниженным ценам распродали техники на 3,2 млрд грн.

Заработала временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию хищений в Вооруженных силах вследствие распродажи техники украинской армии в период с 2004 по 2017 годы. Об этом в понедельник, 17 сентября, заявил председатель комиссии, нардеп Иван Винник, передает 112 Украина.


По его словам, отчет по расследованию будет обнародован 6 декабря.

"Министров обороны, которые разрушали систему военных командований, военного управления, питания, материального обеспечения, которые распродавали технику и вооружение за копейки, сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов, – это та армия, которая была одной из мощнейших в Европе, которая была полностью разрушена, ограблена по состоянию на 2014 год... Именно эти вопросы будет исследовать комиссия", – сказал Винник.

Он отметил, что в комиссии представлены все политические силы и группы парламента.

В свою очередь, нардеп Александр Бригинец опубликовал в Facebook выводы комиссии о распродаже военной техники с 2005 по 2014 годы.

Так, с 2005 по 2014 годы было шесть министров обороны, во времена руководства которых ведомством были распроданы сотни единиц военной техники.

При Анатолии Гриценко (2005-2007), как говорится в выводах комиссии, продано военного имущества на 1,31 млрд грн:

танки – 200;

БМП/БТР – 145;

вертолеты – 14;

самолеты, БПЛ, планеры – 8.

При Юрии Еханурове (2007-2009) продано на 504,3 млн грн:

танки – 27;

БТР/БМП – 167;

вертолеты – 57;

самолеты, БПЛ, планеры – 67.

При Валерии Иващенко (2009-2010) продано на 253,8 млн грн:

танки – 128;

БТР/БМП – 72;

вертолеты – 16;

самолеты, БПЛ, планеры – 33.

При Михаиле Ежеле (2010-2012) продало на 604,7 млн грн:

танки – 340;

БМП/БТР – 191;

вертолеты – 51;

самолеты, БПЛ, планеры – 31.

При Дмитрии Саламатине (2012) продано на 250,95 млн грн:

танков – 86;

БМП/БТР – 89;

вертолеты – 85;

самолеты, БПЛ, планеры – 36.

При Павле Лебедеве (2012-2014) продано на 217,4 млн грн:

танков – 51;

БМП/БТР – 50;

вертолеты – 9;

самолеты, БПЛ, планеры – 27.

В целом, менее чем за 10 лет было распродано техники по очень заниженным ценам на 3,2 млрд грн, пишет нардеп.

Ранее в Генштабе сообщили, что с 2014 года в армию поставили около полтысячи танков.

Отметим, в 2019 году на оборонный сектор планируется выделить рекордные 210 миллиардов гривен.

Еще по теме

фото Националисты штурмовали здание Генпрокуратуры в Киеве - есть пострадавшие

2018-09-17 13:02 606

Досудебное расследование по делу о подготовке к убийству Бабченко завершено, - ГПУ

2018-09-13 17:30 399

ВАЖНО! Генштаб объяснил продление сроков призыва в армию

2018-09-11 12:41 732

ВАЖНО! Порошенко увеличил сроки призыва в армию

2018-09-11 09:30 942

Еще новости в разделе "Политика"

В Раде начали расследование хищений в армии

2018-09-17 22:00 291

Суд по делу госизмене Януковича сделал замечание адвокату

2018-09-17 21:00 306

Порошенко провел встречу с экзархами Константинополя

2018-09-17 19:00 354

Почти все дипломаты РФ в Украине работают на спецслужбы, — Климкин

2018-09-17 18:00 360
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Раде начали расследование хищений в армии 2018-09-17 22:00 291
Суд по делу госизмене Януковича сделал замечание адвокату 2018-09-17 21:00 306
Порошенко провел встречу с экзархами Константинополя 2018-09-17 19:00 354
Почти все дипломаты РФ в Украине работают на спецслужбы, — Климкин 2018-09-17 18:00 360

Лента

22:00 В Раде начали расследование хищений в армии
21:30 В МИД Польши подсчитали, сколько тысяч украинцев ежегодно получали карту поляка
21:00 Суд по делу госизмене Януковича сделал замечание адвокату
20:30 В семи областях родителям начали выдавать "пакеты малыша"
20:00 Кабмин предложил установить новые размеры прожиточного минимума и "минималки" для 2019 года
19:30 23 сентября в Национальной оперетте - на экспериментальной сцене «Stage_Lab» - покажут моноспектакль «Аккомпаниатор» Марселя Митуа
19:00 Порошенко провел встречу с экзархами Константинополя
18:30 100 грн за пол-литра: в Украине снова может подорожать водка
18:00 Почти все дипломаты РФ в Украине работают на спецслужбы, — Климкин
17:30 Дружба Украины с Россией: Порошенко сделал решительный шаг