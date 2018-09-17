Политика В Раде начали расследование хищений в армии

2018-09-17 22:00 291

Следственная комиссия представит выводы 6 декабря. По данным нардепов, с 2005 по 2014 годы по заниженным ценам распродали техники на 3,2 млрд грн.

Заработала временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию хищений в Вооруженных силах вследствие распродажи техники украинской армии в период с 2004 по 2017 годы. Об этом в понедельник, 17 сентября, заявил председатель комиссии, нардеп Иван Винник, передает 112 Украина.



По его словам, отчет по расследованию будет обнародован 6 декабря.

"Министров обороны, которые разрушали систему военных командований, военного управления, питания, материального обеспечения, которые распродавали технику и вооружение за копейки, сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов, – это та армия, которая была одной из мощнейших в Европе, которая была полностью разрушена, ограблена по состоянию на 2014 год... Именно эти вопросы будет исследовать комиссия", – сказал Винник.

Он отметил, что в комиссии представлены все политические силы и группы парламента.

В свою очередь, нардеп Александр Бригинец опубликовал в Facebook выводы комиссии о распродаже военной техники с 2005 по 2014 годы.

Так, с 2005 по 2014 годы было шесть министров обороны, во времена руководства которых ведомством были распроданы сотни единиц военной техники.

При Анатолии Гриценко (2005-2007), как говорится в выводах комиссии, продано военного имущества на 1,31 млрд грн:

танки – 200;

БМП/БТР – 145;

вертолеты – 14;

самолеты, БПЛ, планеры – 8.

При Юрии Еханурове (2007-2009) продано на 504,3 млн грн:

танки – 27;

БТР/БМП – 167;

вертолеты – 57;

самолеты, БПЛ, планеры – 67.

При Валерии Иващенко (2009-2010) продано на 253,8 млн грн:

танки – 128;

БТР/БМП – 72;

вертолеты – 16;

самолеты, БПЛ, планеры – 33.

При Михаиле Ежеле (2010-2012) продало на 604,7 млн грн:

танки – 340;

БМП/БТР – 191;

вертолеты – 51;

самолеты, БПЛ, планеры – 31.

При Дмитрии Саламатине (2012) продано на 250,95 млн грн:

танков – 86;

БМП/БТР – 89;

вертолеты – 85;

самолеты, БПЛ, планеры – 36.

При Павле Лебедеве (2012-2014) продано на 217,4 млн грн:

танков – 51;

БМП/БТР – 50;

вертолеты – 9;

самолеты, БПЛ, планеры – 27.

В целом, менее чем за 10 лет было распродано техники по очень заниженным ценам на 3,2 млрд грн, пишет нардеп.

Ранее в Генштабе сообщили, что с 2014 года в армию поставили около полтысячи танков.

Отметим, в 2019 году на оборонный сектор планируется выделить рекордные 210 миллиардов гривен.