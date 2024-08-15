Жизнь "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских билетов: что известно

2024-08-15 18:26

 

Компания хочет пересмотреть тарифное регулирование.

АО "Укрзализныця" создает модель, которая станет основой изменения тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость билетов будет зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский в интервью Forbes.

По его словам, госкомпания намерена разработать модель, предусматривающую несколько тарифных изменений.

Модель будет базироваться на постепенном повышении умеренных базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции, а также планируется отпустить цены на "СВ" и привязать стоимость билетов к спросу.

Кроме того, компания обратилась к правительству с просьбой убрать государственное регулирование по ценам билетов класса "СВ".

"Несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего", – объяснил он.

Еще одно предложение предполагает введение более гибкой, более динамичной тарифной модели, чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. В то же время, будут оставаться наиболее доступные тарифы для тех, для кого именно критическая стоимость.

Ранее сообщалось, что в 2024 году "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки.

Но в декабре 2023 года "Укрзализныця" по совместному решению с железными дорогами соседних стран решила повысить стоимость билетов на 3–72% на международные поезда, чтобы уменьшить свой общий ущерб от перевозок.

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