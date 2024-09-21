ВОЙНА В Украине "Ежегодно – по 350 тыс. тонн": роССия планирует свозить мусор на оккупированную Луганщину

2024-09-21 14:30

 

На оккупированной территории Луганской области Россия построит огромные полигоны отходов. Уже два года существуют проекты строительства шести свалок, куда будут вывозить мусор и с ВОТ Украины, и с российских населенных пунктов.

Страна-агрессор определились с точным месторасположением одного из них и пообещала выделить 160 миллионов рублей на проект. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Свозить мусор туда планируют как с захваченных территорий, так и из соседних регионов России. Ежегодно – по 350 тысяч тонн. А пока оккупанты ограничились образованием штаба по решению вопросов в сфере обращения твердых коммунальных отходов, задачей которого является оставить решение этой проблемы на региональном уровне", – заявил Лысогор.

Кстати, еще три больших полигона россияне хотят построить на украинской Донетчине. Они уже практикуют вывоз отходов из Ростовской области России в т.н. "ДНР", отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи Ростова из-за протестов местных жителей.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин находится под давлением и не может провести мобилизацию, - WSJ

2024-09-19 17:37

КАРТА Украинские войска прорвали еще одну линию обороны роССиян в Курской области, – ISW

2024-09-15 08:30

путин приказал отбить Курскую область до 1 октября, роCCияне пошли в наступление, - Forbes

2024-09-12 16:48

Украина вынуждена думать о плане "Б" войны с роССией, - WSJ

2024-09-11 16:05

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

"Ежегодно – по 350 тыс. тонн": роССия планирует свозить мусор на оккупированную Луганщину

2024-09-21 14:30

Военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах

2024-09-21 08:30

В ближайшие дни Украина получит от Италии еще одну зенитно-ракетную батарею SAMP/T

2024-09-20 22:12

Точные удары ВСУ по военным объектам на территории рф способны полностью изменить ход войны

2024-09-20 20:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

"Ежегодно – по 350 тыс. тонн": роССия планирует свозить мусор на оккупированную Луганщину 2024-09-21 14:30
Военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах 2024-09-21 08:30
В ближайшие дни Украина получит от Италии еще одну зенитно-ракетную батарею SAMP/T 2024-09-20 22:12
Точные удары ВСУ по военным объектам на территории рф способны полностью изменить ход войны 2024-09-20 20:34