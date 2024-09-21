ВОЙНА В Украине "Ежегодно – по 350 тыс. тонн": роССия планирует свозить мусор на оккупированную Луганщину

2024-09-21 14:30

На оккупированной территории Луганской области Россия построит огромные полигоны отходов. Уже два года существуют проекты строительства шести свалок, куда будут вывозить мусор и с ВОТ Украины, и с российских населенных пунктов.

Страна-агрессор определились с точным месторасположением одного из них и пообещала выделить 160 миллионов рублей на проект. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Свозить мусор туда планируют как с захваченных территорий, так и из соседних регионов России. Ежегодно – по 350 тысяч тонн. А пока оккупанты ограничились образованием штаба по решению вопросов в сфере обращения твердых коммунальных отходов, задачей которого является оставить решение этой проблемы на региональном уровне", – заявил Лысогор.

Кстати, еще три больших полигона россияне хотят построить на украинской Донетчине. Они уже практикуют вывоз отходов из Ростовской области России в т.н. "ДНР", отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи Ростова из-за протестов местных жителей.