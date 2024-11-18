Политика Reuters: Украина планирует применить ATACMS по роССии в ближайшие дни

2024-11-18 22:15

 

По данным британского агентства Reuters, Украина планирует нанести удары по территории РФ с помощью американских дальнобойных ракет уже в ближайшие дни.

Источник: Reuters

Детали: Агентство со ссылкой на три источника подтверждает информацию, что администрация действующего президента США Джо Байдена позволит Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

"Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары уже в ближайшие дни, сообщили источники, не раскрывая деталей из соображений оперативной безопасности", - говорится в материале.

Источники рассказали, что первые дальнобойные удары, скорее всего, будут нанесены ракетами ATACMS, которые имеют дальность полета до 306 км.

Белый дом отказался от комментариев.

Как говорится в материале, хотя некоторые американские чиновники выражают скептицизм относительно того, что разрешение на дальнобойные удары по России изменит общую траекторию войны, это решение может помочь Украине в момент, когда российские войска достигают успехов, и, возможно, поставит Киев в лучшую переговорную позицию, когда и если переговоры о прекращении огня состоятся.

Однако, отмечает издание, неизвестно, отменит ли новоизбранный президент Дональд Трамп решение Байдена, когда вступит в должность.

Что предшествовало: Перед этим американское издание The New York Times сообщило, что Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России. По словам источников издания, оружие, вероятно, будет сначала использовано против российских и северокорейских войск в Курской области.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден впервые разрешил Украине бить по территории рф ракетами ATACMS, - NYT

2024-11-18 16:05

Владимир Зеленский сообщил, сколько уже украинские F-16 сбили вражеских целей

2024-11-18 10:27

МИД Польши: важнейшие переговоры о войне в Украине пройдут в Варшаве

2024-11-17 09:30

кремль усиливает давление на Европу относительно войны в Украине на фоне неопределенности США – ISW

2024-11-16 15:30

Еще новости в разделе "Политика"

Reuters: Украина планирует применить ATACMS по роССии в ближайшие дни

2024-11-18 22:15

Франция и Британия вслед за США разрешили бить по рф ракетами SCALP/Storm Shadow, - Le Figaro

2024-11-18 21:37

Bloomberg узнал, сколько военных может перебросить КНДР в роССию

2024-11-18 19:15

Макрон заявил, что путин не хочет мира и не готов к переговорам

2024-11-18 18:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Reuters: Украина планирует применить ATACMS по роССии в ближайшие дни 2024-11-18 22:15
Франция и Британия вслед за США разрешили бить по рф ракетами SCALP/Storm Shadow, - Le Figaro 2024-11-18 21:37
Bloomberg узнал, сколько военных может перебросить КНДР в роССию 2024-11-18 19:15
Макрон заявил, что путин не хочет мира и не готов к переговорам 2024-11-18 18:26