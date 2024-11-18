Политика Reuters: Украина планирует применить ATACMS по роССии в ближайшие дни

2024-11-18 22:15

По данным британского агентства Reuters, Украина планирует нанести удары по территории РФ с помощью американских дальнобойных ракет уже в ближайшие дни.

Источник: Reuters

Детали: Агентство со ссылкой на три источника подтверждает информацию, что администрация действующего президента США Джо Байдена позволит Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

"Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары уже в ближайшие дни, сообщили источники, не раскрывая деталей из соображений оперативной безопасности", - говорится в материале.

Источники рассказали, что первые дальнобойные удары, скорее всего, будут нанесены ракетами ATACMS, которые имеют дальность полета до 306 км.

Белый дом отказался от комментариев.

Как говорится в материале, хотя некоторые американские чиновники выражают скептицизм относительно того, что разрешение на дальнобойные удары по России изменит общую траекторию войны, это решение может помочь Украине в момент, когда российские войска достигают успехов, и, возможно, поставит Киев в лучшую переговорную позицию, когда и если переговоры о прекращении огня состоятся.

Однако, отмечает издание, неизвестно, отменит ли новоизбранный президент Дональд Трамп решение Байдена, когда вступит в должность.

Что предшествовало: Перед этим американское издание The New York Times сообщило, что Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России. По словам источников издания, оружие, вероятно, будет сначала использовано против российских и северокорейских войск в Курской области.