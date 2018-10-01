Детали Рейтинг Гриценко впав з 10,7% до 6,6% на фоні корупційного скандалу

2018-10-01 18:35 234

Передвиборчий рейтинг кандидата в президенти України Анатолія Гриценка почав стрімко падати. Згідно із моніторингом електоральних настроїв українців, проведеним соціологічною групою «Рейтинг», підтримка виборцями глави партії «Громадянська позиція» у вересні знизилася до 6,6%.

Нагадаємо, за даними цієї організації, ще в червні підтримка Анатолія Гриценка виборцями складала 11,2%, що стало рекордним показником для всієї політичної кар’єри екс-міністра. Однак станом на серпень цей показник почав знижуватися, склавши 10,7%. Станом на сьогодні рейтинг лідера партії «Громадянська позиція» впав майже вдвічі, до 6,6%.

Соціологи констатують, що зниження рейтингів Анатолія Гриценка може бути обумовлене низкою факторів. Зокрема, тим, що виборці перестали вважати Гриценка чесним після гучного корупційного скандалу навколо нього.

Найбільш різке падіння підтримки виборцями Анатолія Гриценка було зафіксоване як раз після того, як у ЗМІ оприлюднили інформацію про знайдену нерухомість політика на десятки мільйонів.

Відео журналістського розслідування, в якому автори показали маєток Анатолія Гриценка у найдорожчій частині елітного котеджного містечка Конча-Заспи, облетіло мережу Інтернет за лічені дні, як блискавка.

З огляду на те, що Гриценко є сусідом Ріната Ахметова, Сергія Льовочкіна та Вадима Новинського, йому тепер буде складно і далі створювати для себе імідж найчеснішого та найбіднішого політика в Україні.

На запит журналістів, щодо походження елітної нерухомості Анатолій Гриценко відмовився давати будь-які коментарі.

Крім скандалу з нерухомістю, на симпатії українців також могло вплинути оприлюднення запису розмови Коломойського з Бродським, в якій одіозний олігарх стверджує, що Гриценко просив в нього 5 млн.