Спорт Перша ракетка України Еліна Світоліна повторила свій найкращий результат у WTA за останні п’ять років

2026-10-14 10:29

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений світовий рейтинг за результатами попереднього змагального тижня.

Зазначається, що перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на шосту позицію, повторивши свій найкращий результат за останні п’ять років. Марта Костюк зберегла десяте місце у світовому рейтингу.

Водночас Дар’я Снігур покращила свої позиції та піднялася на 42-гу сходинку, повторивши особистий рекорд. Юлія Стародубцева посідає 44-те місце, а Ангеліна Калініна піднялася на 48-му позицію. Натомість Олександра Олійникова втратила чотири сходинки й опустилася на 51-ше місце.

Крім того, Даяна Ястремська продемонструвала прогрес, піднявшись зі 111-го на 101-ше місце. Вероніка Подрез оновила особистий рекорд і тепер посідає 124-ту сходинку. Ще одна українка, Анастасія Соболєва, також досягла найкращого результату в кар’єрі, піднявшись на 167-ме місце. Катаріна Завацька додала одразу 18 позицій і тепер перебуває на 248-й сходинці.

У першій трійці світового рейтингу також відбулися зміни. Лідеркою залишається представниця Казахстану Єлена Рибакіна, друге місце посідає білоруска Аріна Соболенка, а на третю позицію піднялася Мірра Андрєєва, яка дійшла до фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні.