Спорт Оновлений рейтинг АТР: 29-річний німецький тенисист перервав домінування Алькараса та Сіннера

2026-11-05 14:34

В оновленому рейтингу АТР відбулася зміна лідера. Уперше у своїй кар'єрі першу сходинку посів німецький тенісист Александр Звєрєв, який став 30-м гравцем в історії, котрий очолив світову класифікацію.

Зазначається, що 29-річний німець перервав домінування Карлоса Алькараса та Янніка Сіннера, які почергово перебували на вершині рейтингу з 2024 року.

Звєрєв гарантував собі статус першої ракетки світу ще минулого тижня. Це стало можливим після перемоги над нідерландцем Таллоном Грікспором у другому колі турніру ATP 500 у Відні, яка дозволила німцю пробитися до чвертьфіналу.

Колишній лідер світового рейтингу Яннік Сіннер опустився на другу позицію. Італієць достроково завершив сезон через травму коліна.

Для Звєрєва сезон-2026 став найуспішнішим у кар'єрі. Протягом року німець уперше тріумфував на турнірі серії Великого шолома, здобувши титул на Ролан Гаррос, а згодом став чемпіоном US Open.

Тим часом найкращий представник України Віталій Сачко втратив п'ять позицій і тепер посідає 175-те місце. Такий самий спад зафіксовано у другої ракетки країни Георгія Кравченка, який опустився на 310-ту сходинку.