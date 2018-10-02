Мир Евросоюз усиливает контроль за наличностью

2018-10-02 17:31 96

 

Евросоюз существенно усиливает контроль за движением наличных денег. Об этом сообщает 1News.

Речь идет о капиталах, ввозимых в ЕС или вывозимых из него. Совет Евросоюза подчеркнул, что эта мера направлена на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и мошенничеством с налогами.

Одобренный в ЕС регламент, помимо прочего, расширяет определение наличных денег. В него включены не только банкноты, но также чеки, предоплаченные банковские карты и золото.

Каждый гражданин, который пересекает границы ЕС, обязан заявлять деньги на таможне, если везет больше 10 тысяч евро.

Тем временем экономисты рекомендуют украинцам приберечь наличные деньги. Волна мирового кризиса, которая провоцирует дефицит долларов, дойдет до Украины, поэтому нужно беречь наличные деньги. Об этом сообщает доктор экономических наук Эрик Найман. "Ситуация в мировой экономике напоминает ту, которая сложилась в 1997-1998 годах… тогда кризис начался в юго-восточной Азии, через низкие цены на нефть перекинулся на Россию и отсюда прилетел в Украину, а уже в 2000 году начался кризис в США", - отметил он.

Кроме того, украинцы переходят с наличных на карты. По результатам первого квартала доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4%, что на 5,1% больше по сравнению с итогами 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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