Политика США настаивает на получении контроля над широким спектром ценных украинских ресурсов

2025-02-17 13:32

США настаивают на получении контроля над более широким спектром украинских ресурсов в рамках соглашения о партнерстве. По данным The Washington Post, речь идет не только о редкоземельных металлах, но и о литие, графите и уране.

Отмечается, что редкоземельные металлы – это группа из 17 элементов, однако литий, графит и уран иногда путают с ними.

"Один украинский советник, проинформированный на этот счет, сказал, что США фактически настаивают на контроле над более широким спектром материалов, включая редкие и такие важные металлы, такие как литий, графит и уран", - говорится в материале WP.

Издание со ссылкой на семь человек, знакомых с переговорами, отмечает, что Украина работает над контрпредложением для США относительно доступа к ресурсам, но с усиленными американскими гарантиями безопасности.

Как пишет WP, требование США по передаче контроля над 50% полезных ископаемых взволновало представителей Украины и Европы.

По словам трех высокопоставленных украинских чиновников, двух европейских дипломатов и еще двух людей, знакомых с ситуацией, запрос Вашингтона поступил, когда министр финансов США Скотт Бессент посетил Киев в среду, 12 февраля, став первым чиновником кабинета Дональда Трампа, встретившегося с украинским лидером.

В то же время один из украинских чиновников заявил изданию, что Украина получила предложение США лишь за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. И министр финансов США якобы настаивал на подписании соглашения, однако украинский лидер отказался.