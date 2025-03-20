Политика Вашингтон предложил для безопасности взять под контроль украинские атомные электростанции

2025-03-20 16:43

Американская сторона может взять под управление украинские атомные электростанции. У США имеется соответствующий опыт. Об этом накануне сказал министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

"Не вижу в этом никаких проблем, сделать это мы можем", - заявил он в ответ на вопрос о возможном участии США в управлении украинскими АЭС для завершения войны.

По его словам, у США "огромный технический опыт управления подобными электростанциями" и для этого военные не нужны.

Вместе с тем Райт добавил, что в настоящее время американская администрация не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС в собственность США.

"Вряд ли для этого потребуется необходимость присутствия на месте, я так думаю, однако оставлю внешнюю политику на попечение президента Трампа и госсекретаря Рубио. Да будет вам известно, они трудятся без устали", - сказал министр.