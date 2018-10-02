Барна обматериал журналиста за вопрос о кнопкодавстве

2018-10-02 19:45 243

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна после вопроса о причинахего кнопкодавства обматерил журналиста Игоря Колтунова. Соответствующее видео было обнародовано в Facebook.

"Господин Олег, вам не стыдно кнопкодавить? Я видел как вы кнопкодавили. Почему вы так поступили?", - спросил у Барны журналист в кулуарах Верховной Рады.

В ответ парламентарий заявил: "Какого хрена ты ко мне подошел? На х** пошел бегом, под ** ла!"

Кроме того, на вопрос журналиста, почему народный избранник так пренебрежительно общается, политик спросил: "Ты что нетрадиционной ориентации?", после чего зашел в зал парламента.