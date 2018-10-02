Политика Аваков: В Украине узнали офицера ГРУ, подозреваемого в отравлении Скрипаля

2018-10-02 20:00 192

Глава МВД также рассказал, как российские спецслужбы "работают" в Украине с помощью криминалитета

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине узнали одного из отравителей бывшего агента российских спецслужб Сергей Скрипаля в Солсбери. Об этом он сказал во время встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, передает пресс-служба МВД.

По его словам, подозреваемый в отравлении Скрипаля также был замечен в Украине в 2014 году – он помог экс-президенту Виктору Януковичу бежать из Украины.

Также Аваков рассказал британскому министру о российской агрессии, которая проявляется не только в прямых военных действиях, но и в гибридной войне. Российские спецслужбы не стесняются "работать" в Украине через криминалитет.

"Криминальные авторитеты пользуются либеральностью наших законов, "оседают" здесь на месяцы и ведут судебные баталии, чтобы получить гражданство. По нашим данным, за 60% краж авто и грабежами квартир стоят "воры в законе". Большинство из них на постоянной связи со спецслужбами РФ. Кроме уголовных задач, они выполняют другие политические заказы. Например, финансируют деятельность некоторых депутатов, чтобы они не поддерживали радикальные законы правительства, которые направлены на усиление борьбы с организованной преступностью", – сказал глава МВД.

Напомним, как рассказал Сергей Канев, участник расследования относительно отравителей Скрипаля, полковник ГРУ Анатолий Чепига-"Боширов" руководил операцией, в ходе которой Виктор Янукович сбежал в РФ. Он утверждает, что Чепига со своим подразделением спецназа прибыл в Межигорье, охранял там Януковича, после чего транспортировал его в Крым.

Также мы писали, что известно о Чепиге-"Боширове". На определенном этапе своей карьеры в ГРУ он был трижды командирован в Чечню и за участие в боевых действиях получил более 20 наград, а в 2014 году получил звание "Героя России", но уже за Украину.