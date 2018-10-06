Политика В Украину прибыли американские военные самолеты

2018-10-07 11:30 177

Самолеты ВВС США примут участия в военных международных учениях Чистое небо-2018, которые пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях.

Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Чистое небо-2018. Об этом в субботу, 6 октября, говорится в сообщении посольства США в Украине в соцсети Facebook.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - говорится в сообщении.

К слову, учения пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях с 8 по 19 октября.